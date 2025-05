La battaglia di Gigi De Agostini: "Ho avuto un tumore allo stomaco, Vialli mi ha dato la forza di combatterlo"

La fortuna di De Agostini è stato anche di vivere un periodo d'oro per il calcio italiano, avendo al proprio fianco compagni del calibro di Zico o Roberto Baggio, personaggi da cui ha avuto molto da imparare: "Zico è stato un fuoriclasse assoluto, un uomo retto, leale, puro. Lui, Zoff, Scirea per me sono stati esempi di vita. In allenamento Zico provava le punizioni. Dopo una settimana ci fa: 'Ragazzi, io di solito faccio gol, qua prendo sempre la traversa'. I dirigenti controllano e scoprono che la traversa era più bassa di qualche centimetro. A Catania, in campionato, accadde una cosa incredibile. Finale di partita, vincevamo noi, punizione dal limite e i tifosi catanesi cominciano a invocare il nome di Zico. Tiro, gol. Il portiere Sorrentino, rivolto alla curva alzò le braccia e disse: 'Che ci posso fare?'” - ha concluso l'ex giocatore dell'Udinese -. Baggio è della stessa pasta, tecnica e umana, di Zico: un fenomeno. Ricordo che Elkjaer fumava sigarette fino a un attimo prima di entrare in campo. Gli dicevo: 'Preben, ma ti pare?'. E lui: 'Gigi tu giochi in squadra con Elkjaer, tu non puoi aver paura'. Rush ogni due giorni andava a sbattere con la macchina contro gli autobus. Tra i viali e i controviali di Torino, abituato alla guida a sinistra, non ci capiva nulla. È stato un grande bomber, ma non si è mai ambientato”.