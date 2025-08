Faraoni: "Mi sento bene, voglio tornare in Serie A. Juric erede ideale di Gasperini"

Oltre 200 presenze in Serie A e quella voglia di continuare ancora a percorrere la fascia destra come fatto in quindici anni di carriera. Per Davide Faraoni, 34 anni il prossimo ottobre, è stata fin qui un'estate da svincolato, dopo gli anni all'Hellas Verona, con in mezzo la parentesi alla Fiorentina. Contratto con gli scaligeri scaduto lo scorso giugno, senza proposta di rinnovo, ma per Faraoni è ancora lontano il momento di dire basta. "Mi sento bene - ha raccontato in esclusiva a SportMediaset.it - È indubbiamente un'estate un po’ particolare perché non mi è mai successo di non essere in ritiro. Mi sto allenando tutti i giorni con un preparatore e uno staff, per essere pronto nel momento in cui arriverà una chiamata, sperando arrivi presto. Ho ancora tantissima fame - prosegue l'esterno - e tantissima voglia di mettermi in gioco. Mi piace far parlare il campo e spero di averne la possibilità". Nessuna indiscrezione sul futuro, nonostante l'interesse di vari club, l'idea di Faraoni è chiara: "Il mio procuratore è al lavoro per trovare la soluzione migliore. Sono aperto a tutto - dice - ma non nego che la mia priorità resta quella di giocare in Serie A".