Barcellona, problemi con i lavori del Camp Nou: capienza ridotta a 30mila spettatori

Proseguono al rilento i lavori per la riapertura dello Spotify Camp Nou a Barcellona. Nei giorni scorsi era arrivata la conferma che il Trofeo Gamper non si sarebbe potuto disputare nel nuovo stadio, in queste ore è emersa un’ulteriore problematica. Il Barça aveva previsto una capienza di 60mila spettatori per l’esordio in casa in Liga del 14 settembre contro il Valencia. I blaugrana invece hanno presentato una richiesta ufficiale al Comune per ottenere una licenza d’apertura provvisoria per soli 30mila spettatori. Il piano della società prevede una riapertura graduale, salendo prima a 45mila spettatori per poi arrivare successivamente ai 60 mila previsti precedentemente. In attesa della risposta del Comune di Barcellona la società blaugrana ha chiesto anche alla UEFA di poter esordire in trasferta in Champions League, così da non dover limitare la capienza del Camp Nou anche nelle partite europee.