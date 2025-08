Triestina, primo allenamento stagionale: marchio del club oscurato con toppe sulle maglie

È iniziata a dieci giorni dal via della stagione la preparazione della Triestina in condizioni estremamente complicate. La società è in piena crisi e ieri è andato in scena il primo allenamento con 22 calciatori in campo guidati da Geppino Marino, tecnico che dovrà guidare la squadra in un momento difficilissimo. C’è una questione legata al marchio e ieri i calciatori sono stati costretti a scendere in campo con una toppa sulla maglia d’allenamento per coprire il marchio e oscurarlo, dopo che l’Associazione nazionale Triestina Club ha deciso di recede la concessione del marchio. Ieri poi è andato in scena un confronto tra il direttore dell’area tecnica Menta e alcuni tifosi in cui il dirigente ha parlato di circa due settimane per sistemare la situazione. La Triestina deve rientrare di un debito importante e aver cancellato il settore giovanile e la squadra femminile di certo non è un segnale positivo.