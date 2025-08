E' morto Enrico Lanzi: ha giocato una finale di Coppa delle Coppe con il Milan

Lutto nel modo del calcio. E' morto, a 72 anni, Enrico Luigi Lanzi. Difensore cresciuto nelle giovanili del Milan, è andato in prestito al Cesena dove ha ottenuto la promozione in Serie A sotto la guida di Gigi Radice. Tornato alla base ha esordito in rossonero il 9 dicembre 1973 a San Siro contro la Fiorentina. Durante la stagione ha disputato 5 partite in Serie A, 4 in Coppa Italia e 3 in Coppa delle Coppe, tra cui la finale di Rotterdam, persa per 2-0 contro il Magdeburgo. Il resto della carriera lo ha speso tra Varese, Perugia, Monza, Campobasso, Paganese e Broni, prima di iniziare una breve carriera di allenatore, sempre dalle parti di Pavia e provincia.