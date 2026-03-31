David Beckham nuovo Global Ambassador Lenovo: l'IA trasforma il calcio verso il Mondiale 2026

Commentando la partnership, David Beckham ha dichiarato: “Lenovo è un leader globale con una comprovata esperienza sui palcoscenici più importanti del mondo e sono orgoglioso di collaborare con l’azienda per la FIFA World Cup e oltre. Il calcio sarà sempre fatto di talento, istinto, duro lavoro e momenti indimenticabili. Oggi però l’intelligenza artificiale e i dati stanno cambiando il modo in cui comprendiamo questo sport, da come giocatori e allenatori si preparano a come i tifosi si connettono al gioco. Sono entusiasta di scoprire più da vicino il lavoro innovativo di Lenovo, che sta aprendo nuove prospettive e rendendo il calcio sempre più accessibile”.