l'accordo

David Beckham nuovo Global Ambassador Lenovo: l'IA trasforma il calcio verso il Mondiale 2026

Partnership globale tra Lenovo e David Beckham. L'icona del calcio mondiale guiderà l'innovazione AI per la FIFA World Cup 2026

31 Mar 2026 - 17:05
© Ufficio Stampa

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Lenovo ha annunciato oggi una partnership globale con David Beckham, che unisce una delle personalità più iconiche e riconosciute a livello globale con una delle principali aziende tecnologiche al mondo.

La collaborazione si inserisce nel percorso di crescente centralità di Lenovo nel calcio internazionale, testimoniato anche dal suo ruolo di Official Technology Partner della FIFA World Cup 2026 e della FIFA Women’s World Cup 2027. Questa partnership, unica nel suo genere per Lenovo, vedrà David Beckham coinvolto nelle attività dell’azienda dedicate allo sviluppo di soluzioni AI per lo sport, con l’obiettivo di trasformare il gioco per club, giocatori, ufficiali di gara e tifosi. Le soluzioni di Lenovo puntano in particolare a migliorare le prestazioni delle squadre, offrire esperienze più coinvolgenti ai fan, rendere le operazioni più efficienti e creare nuove opportunità di ricavo attraverso l’innovazione guidata dall’intelligenza artificiale.

Imprenditore e figura di riferimento anche fuori dal calcio, David Beckham porta nella collaborazione una visione che va oltre il campo di gioco. Che si tratti di professionisti, piccoli imprenditori o grandi aziende alle prese con nuovi modelli di lavoro, Beckham aiuterà a raccontare il cuore della partnership: l’innovazione tecnologica guidata dall’AI come leva per migliorare il modo in cui persone e organizzazioni lavorano e raggiungono il loro massimo potenziale.

David Beckham sarà inoltre protagonista della prossima campagna marketing globale di Lenovo, che prenderà il via a maggio, un mese prima dell’inizio della FIFA World Cup 2026.

Commentando la partnership, David Beckham ha dichiarato: “Lenovo è un leader globale con una comprovata esperienza sui palcoscenici più importanti del mondo e sono orgoglioso di collaborare con l’azienda per la FIFA World Cup e oltre. Il calcio sarà sempre fatto di talento, istinto, duro lavoro e momenti indimenticabili. Oggi però l’intelligenza artificiale e i dati stanno cambiando il modo in cui comprendiamo questo sport, da come giocatori e allenatori si preparano a come i tifosi si connettono al gioco. Sono entusiasta di scoprire più da vicino il lavoro innovativo di Lenovo, che sta aprendo nuove prospettive e rendendo il calcio sempre più accessibile”.

Yuanqing Yang, CEO e Chairman di Lenovo, ha aggiunto: “David non è solo una figura globale nel mondo del calcio, del business e della cultura, ma è anche una persona che comprende profondamente il potere dell’innovazione nel trasformare il mondo. Questo lo rende il partner ideale per dimostrare come la Smarter AI possa generare progressi concreti nella società di oggi".

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