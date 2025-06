Dante "cita" Mkhitaryan: "Questo Psg è ingiocabile"

Dante si è complimentato con l'ex compagno di Nazionale nel Brasile Marquinhos per la vittoria della Champions League con il Psg. Queste le sue parole riportate da L'Equipe sul capitano del club parigino: "Marqui sempre stato un fenomeno. Gli dissi: 'Continua a lavorare con la stessa serietà e approfitta del miglior maestro al mondo: Thiago Silva'. Ed è proprio quello che ha fatto. Non ci si rende conto davvero della carriera che sta facendo. Sono stato molto toccato dalla sua emozione, perché merita tutto ciò che gli sta accadendo. Il calciatore lo conoscono tutti, ma è soprattutto un uomo di grande valore, una personalità rara. Sono molto orgoglioso di lui". Il difensore del Nizza ha commentato il percorso straordinario della squadra di Luis Enirique nella fase a eliminazione diretta della Champions League: "Da quel momento (il ritorno degli ottavi di finale con il Liverpool) ho detto a tutti che il Paris sarebbe arrivato fino in fondo. Mostrare così tanta personalità contro una squadra così forte è stato un segnale ammirevole". Dante ha esaltato la prestazione del Psg in finale contro l'Inter: "L'apoteosi. Questo Paris è semplicemente ingiocabile".