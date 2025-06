Fugatti: "Nuove risorse ed entusiasmo a Dimaro per ritiro Napoli"

"Al termine di una stagione trionfale e culminata con la vittoria del campionato italiano c'è molto entusiasmo in vista del ritiro del Napoli. Penso che la presenza costante di una squadra per così tanti anni nello stesso luogo sia un traguardo invidiabile e per questo ringraziamo il presidente Aurelio De Laurentiis e il Comune di Dimaro Folgarida". Lo ha detto il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, in relazione alla decisione del Napoli di confermare per il 14esimo anno il ritiro estivo, dal 17 al 27 luglio, a Dimaro. "Il Trentino si farà ancora una volta trovare pronto all'appuntamento - ha concluso Fugatti -. Abbiamo investito nuove risorse per mettere i calciatori nelle migliori condizioni per svolgere le sessioni di allenamento, ma abbiamo pensato anche ai tanti tifosi che giungeranno in Trentino: accanto alle consuete serate dedicate agli appassionati in paese, proporremo ogni sera una proiezione cinematografica".