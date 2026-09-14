Daniel Maldini negativo ai test tossicologici privati: pubblica la prova sui social

L'incidente nella notte tra sabato e domenica fa restare Daniel Maldini senza patente. L'attaccante del Cagliari, figlio di Paolo Maldini, è infatti risultato positivo all’alcol test, motivo per cui gli è stata ritirata la patente ed è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza. Mentre si attendono i test tossicologici effettuati all'ospedale Fatebenefratelli di Milano (i pre-test erano risultati positivi) subito dopo l'incidente, il giocatore si è sottoposto oggi a Cagliari ad altri esami tossicologici privati che hanno dato esito negativo, come comunicato dal club sardo.