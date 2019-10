Dalla Youth League alla Champions: tutto in diretta streaming su Sportmediaset.it

Torna la Champions League e Sportmediaset.it si mette in pole position. La lunga e ricca giornata dei nostri streaming in diretta si apre alle 13 con il TG di Sportmediaset per poi proseguire con le sfide di Atalanta e Juventus in Youth League. Poi le conferenze della vigilia di Champions di Ancelotti e Conte con le relative immagini dagli allenamenti di rifinitura. Chiusura con il botto: Juve-Bayer Leverkusen e tutto il post partite.