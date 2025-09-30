Dalla semifinale dei mondiali '34 alle finali di Champions: San Siro teatro del calcio

Luci a San Siro, di quelle sere mondiali o di sogni di Coppe dei Campioni e poi di Champions League. Tutto è iniziato un secolo fa e in ogni singolo centimetro di quell'erba, rifatta mille volte, c'è un pezzo della storia del calcio. C'è il punto esatto in cui Guaita ha deciso la semifinale del Mondiale casalingo del 1934, poi vinto dagli azzurri, nella partita contro l'Austria di Sindelar, e Omam-Biyik ha saltato più in alto di tutta l'Argentina regalando al Camerun la partita inaugurale di Italia '90. Le coordinate GPS ti possono portare nel metro quadro preciso da cui Matthäus ha scoccato quel tiro imprendibile contro la Jugoslavia nella Germania poi campione del mondo o nel posto in cui Voeller e Rijkaard si sono sputati addosso a vicenda negli ottavi di finale di quello storico 1990.