Dalla lite con la moglie alla chiamata: emergono nuovi dettagli sulla morte del calciatore Adams

Emergono nuovi dettagli sulla morte di Jayden Adams, centrocampista dei Mamelodi Sundowns e in campo col Sudafrica negli ultimi Mondiali. Secondo il noto portale sudafricano News24, il classe 2001 stava attraversando un periodo complicato per la morta della nonna ma non solo. La notte prima della morte infatti, il calciatore avrebbe avuto un litigio importante con la moglie. La mattina successiva inoltre, Adams avrebbe chiamato il padre pronunciando queste parole: "Papà, non ce la faccio più". Al momento è ancora in corso l'indagine per capire l'esatta morte di Adams.