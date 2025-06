Da Zola a Oppo, parata di big al premio Ussi dedicato a Miná

Gianfranco Zola, campione del Chelsea e del Cagliari. E poi Beppe Dossena, campione del mondo Spagna '82, Roberto Di Matteo, allenatore del Chelsea che ha vinto la Champions nel 2012, Jerrel Hasselbaink, centravanti dell'Olanda e del Chelsea, Renato Zaccarelli, capitano del Torino campione d'Italia nel '76, David Suazo e Mauro Esposito, attaccanti del Cagliari, Renato Copparoni, ex di Cagliari, Torino e Lazio, e Stefano Oppo, canottiere di Oristano, plurimedagliato alle Olimpiadi di Tokyo e Parigi. Sono tra gli ospiti dell'Ussi international award 2025 dedicato a Gianni Minà, in programma da venerdì 13 a domenica 15 giugno a Villasimius. Ci sarà anche Marabadminton, neo campione d'Italia e campione d'Europa 2023. Il 13 giugno si tiene il corso dell'Ordine dei giornalisti "Donne, professione e sport. Tra valori, discriminazioni e altre storie". A seguire, cerimonia inaugurale, match tra campioni e Special Olympics, avviamento allo sport dei giovani, esibizioni, proiezioni e dibattiti sull'opera di Gianni Minà. "Ricordiamo un grande giornalista, capace di scoop memorabili. Tifava Toro, è stato spesso con noi in ritiro", queste le parole di Renato Copparoni nel corso della conferenza stampa di presentazione nella sede dell'assessorato regionale del Turismo. "Minà è stato un campione, ha intervistato i grandi del mondo", ha aggiunto l'ex Cagliari Robert Acquafresca. "Cultura, sport e scuola per una Sardegna sempre più forte. Il mix curato dall'Ussi è utile per unire aspetti sociali che meritano attenzione", hanno aggiunto Rossana Podda, consulente dell'assessore Cuccureddu, Francesco Feliziani, direttore dell'Ufficio scolastico regionale, e Bruno Perra, presidente del Coni in Sardegna. L'evento era stato lanciato l'8 maggio scorso al Coni a Roma con il presidente Giovanni Malagò, Loredana Macchietti Minà, regista e moglie di Gianni, l'eroe Mundial di Spagna '82, Marco Tardelli, e il canottiere del gruppo Carabinieri, medagliato ai Giochi di Tokyo e Parigi, Stefano Oppo. Con i video saluti di Adriano Panatta e Alessia Orro.