Da Zlatan a Maximilian: Ibra Jr si sblocca in Primavera con l'Udinese nel destino

C'è l'Udinese nel destino della famiglia Ibrahimovic. Il 18 marzo del 2023 l'ultimo gol da calciatore di Zlatan contro i friulani, oggi la prima rete in rossonero del figlio Maximilian sempre al cospetto dei bianconeri nel campionato Primavera. Minuto 38 di Udinese-Milan, Bonomi scatta sulla destra e serve al 17enne un pallone solo da spingere in rete per sbloccare il match. Un primo timbro speciale all'esordio stagionale per il classe 2006, che si toglie un peso non da poco e viene abbracciato da tutti i compagni in campo. Nella ripresa poi (56'), un altro timbro con un destro da fuori area. Il punteggio finale? 4-0 per la formazione allenata da Federico Guidi, con Bonomi e Perin a completare la lista dei marcatori.