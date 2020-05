Da Zidane a Bressan: ecco i gol più belli della Champions League

LA CLASSIFICA

La Champions League è il tempio del calcio del Vecchio Continente. Atmosfera da brividi, emozioni e colpi da campioni caratterizzano dal 1992 ogni edizione di questa competizione. Un mix straordinario di giocate che resteranno impresse per sempre nel cuore e negli occhi dei tifosi. Come i gol più belli che hanno segnato la storia del torneo e a cui France Football ha deciso di dedicare una speciale top 50. Dalle perle di Zidane, CR7 e Messi ai guizzi di Bressan, Iniesta, Lampard, Veron, Redondo, Henry, Eto'o, Ibra, Van Basten, Savicevic, Ronaldinho, Bale, Mexes, Stankovic e molti altri ancora. Champions, i gol più belli secondo France Football Getty Images

Una carrellata di reti incredibili che hanno reso la Champions magica. Ma qual è la migliore? Per France Football il gol più bello della stortia della Champions è quello segnato da Zidane nel 2002 contro il Bayer Leverkusen: una meravigliosa girata al volo di sinistro dal limite dell'area che si insacca all'incrocio. Al secondo posto si piazza poi a sorpresa la splendida rovesciata da fuori area di Bressan del 1999 in Fiorentina-Barcellona. Un gesto perfetto che ancora oggi i supporter della Viola ricordano alla perfezione. Sul gradino più basso del podio poi si piazza la rovesciata spettacolare di Cristiano Ronaldo contro la Juventus nel 2018. Una rmagia che fece scattare la standing ovation allo Stadium e gettò le basi poi per il trasferimento in bianconero del fenomeno portoghese.

Scorrendo poi ancora top ten della classifica di France Football, al quarto posto c'è la rete di Dejan Stankovic allo Schalke 04 nel 2011, al quinto quella di Mexes all'Anderlecht nel 2012, al sesto quella di Bale contro il Liverpool nel 2018, al settimo quella di Essien contro il Barcellona nel 2009, all'ottavo quella di Mandzukic contro il Real nel 2017, al nono quella di Ronaldinho contro il Chelsea nel 2005 e al decimo quella di Ramsey contro il Galatasaray nel 2014.