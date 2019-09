Da Ronaldo a Van Basten: sfilata di vip per il derby

Sarà un autentico parterre de rois quello che assister alla stracittadina di sabato sera a San Siro tra Milan e Inter. Per il 224° Derby della Madonnina sono infatti attesi al Meazza non solo grandi leggende come Van Basten, Ronaldo e Hristo Stoichkov ma anche il presidente della Fifa Gianni Infantino, lo sciatore Dominik Paris e l'ex tennista Boris Becker, tra gli altri. Una sfilata di vip a cui farà da contorno anche la presenza di glorie rossonere come Capello, Dida, Serginho, Zambrotta, Tassotti, Giunti, Eranio, Ganz, Ambrosini, Vierchowod e Vieri, che siederanno sugli spalti per assistere al big match.