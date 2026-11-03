Da Renato Curi a Eriksen e Bove: tutti i casi di arresto cardiaco in campo

La morte di Jesús de Miguel, attaccante del Tenerife deceduto a 30 anni dopo l'arresto cardiaco seguito allo scontro con il portiere dell'Andorra Jesús Owono, riporta alla memoria una lunga serie di episodi che hanno segnato la storia del calcio. Dagli anni Settanta a oggi, sono tanti i giocatori che sono stati colpiti da malori, arresti cardiaci o traumi durante le partite e gli allenamenti. Per alcuni l'intervento immediato dei sanitari si è rivelato decisivo, consentendo di salvarli e, in alcuni casi, anche di tornare a giocare. Per altri, invece, i tentativi di rianimazione non sono bastati. Renato Curi, Marc-Vivien Foé, Miklós Fehér, Antonio Puerta e Piermario Morosini sono tra i nomi che hanno lasciato un segno indelebile. Le vicende di Lionello Manfredonia, Fabrice Muamba e Christian Eriksen raccontano invece di interventi provvidenziali e percorsi di recupero differenti. Non tutti gli episodi hanno avuto la stessa origine: in alcuni casi è stata accertata una patologia cardiaca, in altri si è trattato di traumi o di malori con cause diverse.