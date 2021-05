Da Gigi a Gigio, da CR7 a Messi: il weekend degli addii illustri

FINE DI UN'ERA

Il lungo fine settimana che chiude i campionati più importanti sarà, anche se per qualcuno non è ancora certo, quello dei saluti per molti big

Anche se Cristiano Ronaldo potrebbe restare con un posto nella prossima Champions e Leo Messi non è più convinto come qualche mese fa di lasciare il Barcellona, il weekend finale dei campionati più importanti è quello dell'ammainabandiera. Buffon saluta la Juventus che, a parte la parentesi di un anno al Psg, è stata la sua casa per 20 anni mentre Sergio Ramos dice addio al Real dopo 16 anni e un numero impressionante di trofei.

Anche se giovanissimo, un altro simbolo potrebbe vivere la sua ultima esperienza nel club della sua vita: Gigio Donnarumma sembra destinato all'addio. Se ne andrà anche Chiellini, bandiera di mille battaglie e protagonista di una Juve passata dalla Serie B ai 9 scudetti di fila. Anche Romagnoli e Koulibaly, molto probabilmente, lasceranno Milan e Napoli dopo più di 5 anni. Un altro addio pesante è quello di Aguero, che se ne va da Manchester dopo essere stato uno dei protagonisti del rilancio del club a livello nazionale ed europeo.

E' anche il weekend dei saluti di allenatori importanti. Basti pensare a Zidane e Koeman in Spagna, Flick e Nagelsmann in Germania e alla serie infinita in Italia. Per qualcuno ci saranno lacrime, per altri meno. Resteranno i ricordi e un numero di trofei ad abbellire bacheche e ricordi.