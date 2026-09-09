Da Cunha: "Champions per il Como è un sogno che si realizza"

09 Set 2026 - 18:29
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Lucas Da Cunha, capitano del Como, è uno degli esordienti assoluti in Champions League domani con il Lipsia: "Per noi quello che stiamo per affrontare è davvero un sogno che si realizza, qualcosa di incredibile. Siamo comunque molto sereni". Quando ripensa al percorso di questi anni, Da Cunha ricorda che "il fattore che ci ha portato qui e che continua a farci crescere è soprattutto il nostro modo di stare insieme e di lavorare insieme. Ed è bellissimo poter cominciare nel nostro stadio, dove non giochiamo da tanto tempo".

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