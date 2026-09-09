Milan, Hutchinson: "Non devo sostituire Leao, Amorim impressionato da me"

09 Set 2026 - 18:53
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"Io sostituto di Leao? Non proprio. Penso che giochiamo su due lati diversi del campo. Lui è un'ala sinistra, io sono a destra, ma ovviamente voglio avere l'impatto che ha avuto lui quando faceva bene qui. Credo in me stesso e ho un lavoro da fare". Così l'ultimo acquisto del Milan della sessione estiva Omari Hutchinson a margine di un incontro con i tifosi allo store rossonero. "La prima volta che ho parlato al telefono con Amorim mi ha detto che dovrò scardinare le difese perché a volte le squadre giocheranno con un blocco basso. Penso di avere le qualità per farlo e non vedo l'ora di scendere in campo", assicura il giovane trequartista.

Hutchinson è sicuro delle proprie potenzialità: "Penso che il mister mi volesse. Penso sia rimasto davvero impressionato da me e ha detto che gli serviva un giocatore in quella posizione che fosse mancino. Ha detto che rientravo nei suoi parametri, quindi non è stato troppo difficile il mio approdo al Milan. 

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