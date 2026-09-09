Milan, Hutchinson: "Non devo sostituire Leao, Amorim impressionato da me"

"Io sostituto di Leao? Non proprio. Penso che giochiamo su due lati diversi del campo. Lui è un'ala sinistra, io sono a destra, ma ovviamente voglio avere l'impatto che ha avuto lui quando faceva bene qui. Credo in me stesso e ho un lavoro da fare". Così l'ultimo acquisto del Milan della sessione estiva Omari Hutchinson a margine di un incontro con i tifosi allo store rossonero. "La prima volta che ho parlato al telefono con Amorim mi ha detto che dovrò scardinare le difese perché a volte le squadre giocheranno con un blocco basso. Penso di avere le qualità per farlo e non vedo l'ora di scendere in campo", assicura il giovane trequartista.