Fenerbahce, il tecnico Kartal: "Roma forte, ma noi daremo il massimo"

"La Roma ha la rosa più forte della sua storia. È in ottima forma, avendo vinto tutte e tre le partite di Serie A, e lavora con Gasperini da due anni. Noi non giocheremo esclusivamente di rimessa. La Roma è una buona squadra, pratica un pressing a tutto campo, ma ci sono zone in cui si espone a dei rischi. Cercheremo di sfruttarle per ottenere un risultato positivo". Lo ha detto Ismail Kartal, allenatore del Fenerbahçe, parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma in Champions League. "A prescindere da chi scenderà in campo, so che tutti daranno il massimo. In questo momento ho grande fiducia in me stesso e nei miei giocatori. Asensio è ancora alle prese con un infortunio, ma abbiamo ottimi giocatori che sapranno farsi valere, così da non far sentire la sua mancanza e di Guendouzi (squalificato)", ha aggiunto. In conferenza presente anche l'ex interista Milan Škriniar: "Siamo molto felici perché, dopo 18 anni, la Champions League torna in questo splendido stadio. Sentiamo una grande responsabilità nei confronti dei tifosi. La Roma è una squadra molto forte, ma credo che ci siamo preparati al meglio e vogliamo conquistare i nostri primi punti in Champions League".