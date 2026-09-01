Da Borriello a Malen, tutti i bomber di Gasp: l'olandese ricorda Pruzzo e Batistuta, cannonieri scudettati

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Genoa, Atalanta e Roma: con il tecnico di Grugliasco piovono... i goldi Matteo Dotto
Roma: Gian Piero Gasperini, 68 anni © Getty Images
La Roma bum-bum (6 punti, 8 gol segnati e 0 subiti) fa sognare il quarto scudetto. Anche perché quella tricolore 1983 di Liedholm aveva un certo Roberto Pruzzo al centro dell'attacco e quella di Fabio Capello del 2001 conquistò il titolo soprattutto grazie alle reti di un certo Gabriel Batistuta. La Malen-mania insomma impazza dalle parti del Colosseo, dove Gasperini sogna in grande senza fare proclami, con quella riservatezza tutta sabauda che lo contraddistingue.
Lo scudetto sarebbe il coronamento a una carriera già strepitosa di suo (l'Europa League in bacheca a Bergamo e il ritorno in Champions della Roma le ultime sue Grandi Imprese). Di sicuro c'è che con il Gasp i centravanti non si stancano di buttarla dentro. Dal suo primo anno su una panchina di Serie A (Genoa 2007-08) a oggi si può quasi fare una formazione con i numeri 9 (di maglia e/o di fatto) che il tecnico di Grugliasco ha portato a vette strepitose. In quella prima stagione di Gasperini nel calcio dei grandi, in rossoblù Marco Borriello segnò 19 gol. Il campionato successivo Diego Milito toccò addirittura quota 24 prima di volare nella Milano nerazzurra del Triplete.
E poi ancora Gilardino (Genoa 2013-14 con 15 centri; Gasp in realtà prese il posto di Liverani alla settima giornata e il Gila con lui di reti ne mise a segno 14 in 32 partite), Pavoletti (Genoa 2015-16, con 14). I nove anni a Bergamo hanno sempre visto almeno un atalantino in doppia cifra: e al netto delle seconde punte o dei fantasisti goleador (Papu Gomez, Ilicic, Muriel, Pasalic e Lookman) non sono mancati i centravanti protagonisti nel gioco gasperiniano: Zapata (23 gol nel 2018-19), Scamacca (stagione 2023-24, 12 più 9 nella vittoriosa Europa League) e Retegui (re dei bomber nel 2024-25 con 25 centri). Arrivato a Roma solo nel mercato invernale, Malen ha segnato una caterva di gol: 14 nel ritorno dello scorso campionato e 5 in questi primi due turni. Un centravanti fortissimamente voluto da Gasperini, rimasto a secco al Mondiale perchè cervelloticamente impiegato da esterno offensivo. Ma il Gasp sa come si fa... E Malen sa come si fa... a buttarla dentro. Come un tale Roberto Pruzzo da Crocefieschi (Genova) e un tal altro Gabriel Omar Batistuta da Reconquista (Argentina).
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