Da Borriello a Malen, tutti i bomber di Gasp: l'olandese ricorda Pruzzo e Batistuta, cannonieri scudettati

E poi ancora Gilardino (Genoa 2013-14 con 15 centri; Gasp in realtà prese il posto di Liverani alla settima giornata e il Gila con lui di reti ne mise a segno 14 in 32 partite), Pavoletti (Genoa 2015-16, con 14). I nove anni a Bergamo hanno sempre visto almeno un atalantino in doppia cifra: e al netto delle seconde punte o dei fantasisti goleador (Papu Gomez, Ilicic, Muriel, Pasalic e Lookman) non sono mancati i centravanti protagonisti nel gioco gasperiniano: Zapata (23 gol nel 2018-19), Scamacca (stagione 2023-24, 12 più 9 nella vittoriosa Europa League) e Retegui (re dei bomber nel 2024-25 con 25 centri). Arrivato a Roma solo nel mercato invernale, Malen ha segnato una caterva di gol: 14 nel ritorno dello scorso campionato e 5 in questi primi due turni. Un centravanti fortissimamente voluto da Gasperini, rimasto a secco al Mondiale perchè cervelloticamente impiegato da esterno offensivo. Ma il Gasp sa come si fa... E Malen sa come si fa... a buttarla dentro. Come un tale Roberto Pruzzo da Crocefieschi (Genova) e un tal altro Gabriel Omar Batistuta da Reconquista (Argentina).