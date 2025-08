Da 4 pacchi di uova a 55 kg di patate: i premi per l'Mvp nei campionati del Nord Europa

Ma quello del massimo campionato danese non è un caso isolato. In Eliteserien, la categoria più alta in Norvegia, il portiere del Byrne Jan de Boer ha ricevuto in premio quattro cartoni di uova, mentre a un altro compagno in precedenza era stato regalato un agnello. Nulla di strano se si pensa che soltanto una settimana fa un altro calciatore è stato premiato con 40 confezioni di farina d'avena, 100 uova e 20 litri di latte. Per non parlare del premio ricevuto da un giocatore del Varhaug, club sempre della Serie A norvegese: 22, 6 chili di maiale macellato. Premi non esattamente pratici da portare fuori dal campo ma con un'utilità oltre al semplice ricordo di una buona partita.