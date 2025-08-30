Fiorentina, le parole di Kean dopo il rinnovo: "Tutti hanno creduto in me"

ACF Fiorentina comunica di aver rinnovato il contratto che legava il calciatore Moise Kean al Club viola, fino al 30 giugno 2029. Moise ha voluto esprimere la propria soddisfazione per questo rinnovo: “Ringrazio il Presidente Commisso e tutta la Dirigenza per l’affetto e il supporto che mi hanno sempre dimostrato dal mio arrivo a Firenze. Tutti hanno creduto in me e non potevo deludere tutta questa fiducia. Mi sono impegnato al massimo e ringrazio ancora i nostri tifosi per il sostegno e l’affetto, tutti mi hanno aiutato molto nel raggiungere i risultati ottenuti nella scorsa stagione e il loro amore per questi colori sarà sicuramente per me una forte motivazione a fare ancora meglio, insieme al mister e ai miei compagni, nella nuova stagione appena iniziata.”