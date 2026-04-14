D'Aversa: "Importante far rivivere momenti storici del Toro"

14 Apr 2026 - 11:13

Il prossimo 16 maggio cadranno i cinquant'anni dalla conquista dell'ultimo scudetto del Torino e l'Associazione Ex Calciatori Granata onlus ha organizzato una giornata speciale insieme al club e a Casa Ugi per celebrare questa giornata. "Ci teniamo a ringraziarvi, far rivivere momenti storici del club è opportuno e bello e magari aiuta a ricreare quell'entusiasmo che meritiamo di avere" ha commentato il tecnico della prima squadra, Roberto D'Aversa, presente alla conferenza stampa allo stadio Olimpico Grande Torino. "Ancora oggi si parla di quel Toro, dovete esserne fieri e vi aspetto al campo perché è importante la vostra presenza per far capire cos'è questo club - ha aggiunto l'allenatore del Toro rivolgendosi a Claudio Sala e Giuseppe Pallavicini, scudettati nel 1976 e presenti all'evento - e io sono molto legato al mister dell'epoca, Gigi Radice: il calcio e la tattica sono importante, ma a far la differenza è lo spessore umano".

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