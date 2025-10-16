Alessandro Nesta ospite dell'ambasciata d'Italia in Georgia

L'ambasciatore d'Italia in Georgia, Massimiliano D'Antuono, "ha ospitato ieri nella residenza d'Italia figure leggendarie del calcio georgiano (tra cui Kakha Kaladze e Giorgi Kinkladze), professionisti del settore sportivo (Ilia Topuria) e un ospite speciale giunto dall'Italia: Alessandro Nesta, campione del mondo nel 2006, considerato uno dei migliori difensori della propria generazione e della storia del calcio, con una carriera straordinaria". Lo riferisce l'ambasciata d'Italia a Tbilisi. "Alessandro Nesta, vera e propria icona del calcio italiano e mondiale, simbolo di tecnica ed eleganza", scrive l'ambasciata, che sul suo account X ha pubblicato alcune foto dell'incontro. "Ospite speciale dall'Italia, Alessandro Nesta, leggendario difensore del Milan e vincitore della Coppa del Mondo, è arrivato in Georgia", si legge nel post della sede diplomatica.