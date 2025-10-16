Logo SportMediaset
Calcio

Soulé, la rivelazione su Allegri: "Mi fece tagliare i capelli tinti"

16 Ott 2025 - 16:41
© Getty Images

© Getty Images

In un'intervista rilasciata al Messaggero, Matias Soulé ha raccontato delle curiosità su Massimiliano Allegri risalenti a quando i due erano alla Juventus. Queste le parole dell'attaccante della Roma: "Con lui non ho giocato tanto ma mi sono allenato e mi teneva sempre in considerazione. Mi ha insegnato la compattezza, non voleva che entrassero palloni: se provi a uscire palla al piede e questa passa al di là della linea, è capace d'impazzire anche in allenamento. Allegri però è anche quel tipo di allenatore che lascia piena libertà in fase offensiva, puoi fare ciò che ti riesce meglio". Soulé, poi, racconta un aneddoto divertente: "Se è vero che mi ha fatto tagliare i capelli? Sì, ero appena tornato dall'Argentina e lì era inverno. Me li ero fatti un po' crescere e tinti di biondo. Il primo giorno non mi disse niente. Poi, il giorno dopo, si arrabbiò non ricordo per cosa, e all'improvviso mi disse che dovevo tagliarmi i capelli altrimenti potevo anche non presentarmi più. Corsi subito dal barbiere". 

