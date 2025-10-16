Stadio Roma, Gravina: "Fiducioso possa esserci per Euro 2032"

"Se sono fiducioso che per Euro 2032 possa esserci anche il nuovo stadio della Roma? Con la Roma abbiamo fatto un incontro e ho notato massima disponibilità del sindaco Gualtieri e tanta voglia da parte della proprietà giallorossa. Ho buone speranze, sono molto fiducioso". Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina al termine del consiglio federale odierno. Per quanto riguarda la situazione di San Siro, Gravina ha precisato: "Esiste una valutazione in atto che prevede il rispetto di alcuni standard imposti dalla Uefa. La scelta spetta alla Figc. Ho sentito molto attivismo ma questa attività spetta esclusivamente alla Figc. San Siro non ha gli standard per partecipare degnamente alla selezione".