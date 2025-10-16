Logo SportMediaset
Calcio

Cagliari, progressi per Mina: quasi pronto per il Bologna

16 Ott 2025 - 17:45
© Getty Images

© Getty Images

Corsa contro il tempo nel Cagliari per recuperare Mina e risistemare la difesa in vista dell'incontro di domenica alla Domus contro il Bologna. Il centrale colombiano si era infortunato a Udine e aveva rinunciato agli impegni con la nazionale per non aggravare la situazione: distrazione al polpaccio. La sosta gli ha fatto bene: ieri dalle terapie è passato al personalizzato. E questa mattina il difensore si è allenato parzialmente con il gruppo. A questo punto, con due sedute ancora in programma, la strada per il ritorno in campo sembra in discesa. Accanto a lui Luperto, assente a Udine (tutta la gara in panchina) per un problema già superato. Pisacane potrà contare su tutti i nazionali, molti anche ricaricati da assist e gol con le loro rappresentative. Obert, prima rete con la Slovacchia, Palestra (assist in under 21 e solita buona prova) e Idrissi sono giá tornati alla base. Si è allenato regolarmente Luvumbo, reduce dagli impegni con l'Angola.

E ora il tecnico aspetta soltanto Kilicsoy, verosimilmente con il morale a mille dopo un gol in rovesciata con la Turchia Under 21. Non ce la faranno invece Di Pardo, Rog e Radunovic: anche oggi hanno lavorato a parte. Per la sostituzione di Belotti Pisacane dovrebbe puntare ancora una volta su Borrelli, autore del gol del provvisorio vantaggio nell'ultima gara prima della sosta a Udine. 

