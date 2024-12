Curva Nord Inter: arrestato e poi rilasciato il capo ultrà Nino Ciccarelli

Ciccarelli era stato condannato a 3 anni e 10 mesi per gli scontri precedenti alla partita Inter-Napoli del 26 dicembre del 2018 in cui morì l'ultrà Daniele Belardinelli, investito da un'auto. A questa condanna per rissa e lesioni se ne sono aggiunte altre tre per fatti minori (una per guida in stato di alterazione).