Lutto per la nazionale di Curaçao: nella notte è morto il portiere Jairzinho Pieter. Il 31enne è stato trovato senza vita nella stanza dell'albergo dove era in ritiro con i compagni per la vigilia del match contro Haiti di CONCACAF Nations League. "Verso le 3 di notte del 9 settembre ha avuto un malessere, dopo essere stato sottoposto alle cure del caso dallo staff medico si è addormentato tranquillamente" ha fatto sapere la Federcalcio di Curaçao. Poi la tragedio.