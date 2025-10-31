Logo SportMediaset

Calcio

Csi, 2500 squadre in campo con straccetto bianco per la pace

31 Ott 2025 - 21:02

"La pace non è un luogo da raggiungere o qualcosa da ottenere, ma è uno sguardo attento che va allenato ogni giorno a partire dai campetti e dalle palestre delle comunità in cui si vive lo sport". Con questa convinzione, CSI Milano, insieme a Fom (Fondazione Oratori Milanesi) e Caritas Ambrosiana, promuove l'iniziativa 'Leghiamoci alla Pace', che con un gesto semplice ma significativo vuole ribadire il ruolo significativo dello sport nella costruzione di una cultura di pace. Nella giornata di campionato del 15 e 16 novembre e nelle rispettive partite infrasettimanali, 2560 squadre scenderanno in campo con uno straccetto bianco legato al braccio, al polso o alla caviglia. Un simbolo per ricordare che l'approccio alla pace parte dalla quotidianità. Nel frattempo, negli oratori si vivranno momenti di animazione educativa che richiameranno il gesto compiuto dagli atleti.

