Serie A, Crotone-Benevento 4-1: poker per la "salvezza" per Stroppa

CROTONE-BENEVENTO 4-1

Il Crotone non molla e conquista l'importante "sfida salvezza" col Benevento. Allo Scida la formazione di Stroppa travolge 4-1 gli uomini di Inzaghi nella 18.ma giornata di Serie A e accorcia sulle altre squadre nella parte bassa della classifica. Un autogol di Glik (5') sblocca il match, poi Simy (29' - 54') arrotonda il risultato con una splendida doppietta e Vulic (65') cala il poker con una perla dal limite. Nel finale di Iago Falque (83') il gol della bandiera del Benevento. Crotone-Benevento: le foto del match Getty Images

LA PARTITA

Con Messias dietro a Simy e Riviere, allo Scida il Crotone parte forte cercando di mettere subito pressione. Tattica che funziona alla perfezione. Preoccupato dalla presenza di Simy alle sue spalle, dopo solo cinque minuti di gioco Glik infila infatti Cordaz di testa su un cross di Pereira. Autogol che sblocca la gara e costringe il Crotone a subito a rincorrere. Dopo una bella iniziativa di Lapadula, Djidji stoppa un destro a botta sicura di Sau. Poi Hetemaj e Ionita ci provano al volo dal limite ma non centrano il bersaglio grosso.

A ritmo basso e con poche giocate di qualità il match si sposta in mediana tra continui lanci lunghi, calci piazzati e diversi errori di misura. Tema tattico che consente agli uomini di Stroppa di difendersi con tanti uomini e colpire in ripartenza sfuttando la rapidità di Messias tra le linee. Dopo un altro errore in copertura di Glik, intorno alla mezz'ora Simy raddoppia e i conti in contropiede. Dall'altra parte invece Cordaz prima ferma Insigne (che si infortuna e lascia il posto a Caprari) e poi si supera su una mezza rovesciata al volo di Hetemaj.

La ripresa si apre col Benevento che prova a prendere in mano il gioco puntando sul possesso. La circolazione di palla però è lenta e prevedibile e il Crotone si difende con ordine facendo densità al limite e ripartendo. Atteggiamento che consente alla banda di Stroppa di respingere senza affanno la reazione della squadra di Inzaghi e di arrotondare il risultato ancora con Simy, bavo a firmare il tris su perfetto assist di Riviere. Sigillo che blinda il risultato e trasforma l'ultima mezz'ora in una passeggiata per il Crotone. Vulic cala infatti il poker con una perla a giro dal limite, poi c'è spazio solo per tanti cambi e il gol della bandiera di Iago Falque.



LE PAGELLE

SIMY 7,5: lavora bene spalle alla porta, mandando in tilt Glik e tutta la difesa del Benevento. Propizia l'autorete del polacco, poi firma una splendida doppietta

MESSIAS 7: si piazza tra le linee senza dare punti di riferimento e avviando le ripartenze del Crotone. Quando serve fa anche legna in mediana facendo respirare la squadra

CORDAZ 7: attento sia in uscita, sia tra i pali. Nel primo tempo salva il risultato con due interventi super su Insigne e Hetemaj

VULIC 6,5: tanta sostanza in mediana, geometrie chiare e una perla a giro che blinda il risultato

GLIK 4,5: pomeriggio complicato. Dai suoi errori arrivano i primi due gol del Crotone: autogol e "assist" per Simy

BARBA E TUIA 5: si piazzano male nelle coperture e Simy ringrazia. Poca cattiveria nei duelli individuali

HETEMAJ 6: prova a dare ordine in mediana e va a rimorchio spingendo con coraggio. Nel primo tempo costringe Cordaz al miracolo con una bella semirovesciata al volo

IAGO FALQUE 6,5: torna e si fa subito notare nella debacle di Crotone. Firma la rete della bandiera nel finale



IL TABELLINO

CROTONE-BENEVENTO 4-1

Crotone (3-4-1-2): Cordaz 7; Djidji 6, Golemic 6, Magallan 6; Rispoli 6 (35' st Luperto 6), Zanellato 6,5 (39' st Rojas sv), Vulic 6,5 (35' st Petriccione 6), Pereira 6,5 (35' st Mazzotta 6); Messias 7; Simy 7,5, Riviere 6 (26' st Henrique 6).

A disp.: Festa, Crespi, Cuomo, Crociata, Siligardi, Ranieri, Mignogna. All.: Stroppa 7

Benevento (4-3-2-1): Montipò 5,5; Improta 6 (30' st Iago Falque 6,5), Glik 4,5, Tuia 5 (30' st Caldirola 6), Barba 5; Hetemaj 6, Ionita 5,5 (21' st Tello 6), Dabo 5,5; Insigne 5 (40' Caprari 5,5), Sau 5,5 (21' st Di Serio 6); Lapadula 6.

A disp.: Manfredini, Lucatelli, Maggio, Foulon, Pastina, Basit, Viola. All.: Filippo Inzaghi 5

Arbitro: Sozza

Marcatori: 4' aut. Glik (B), 28' Simy (C), 9' st Simy (C), 20' st Vulic (C), 38' st Iago Falque (B)

Ammoniti: Messias (C); Ionita, Barba, Dabo (B)

Espulsi: 21' st Sau (C) - per proteste dopo la sostituzione



LE STATISTICHE

- Il Crotone ha vinto 3 delle ultime 4 gare casalinghe di Serie A (1P) - in questi incontri ha sempre sia segnato che subito gol.

- Questa é la quinta volta che il Crotone segna almeno quattro gol in un match di Serie A, la seconda in questo campionato (l'altra allo Spezia)

- Tra Serie A e B, Simy ha giocato 3 partite contro il Benevento allo Scida: 6 gol segnati per lui.

- Seconda doppietta in Serie A per Simy, la prima risaliva ad aprile 2018 contro il Sassuolo.

- Simy ha segnato 6 dei 52 gol con la maglia del Crotone contro il Benevento (l'11,5%).

- Simy per la prima volta in carriera in Serie A ha partecipato a 3 gol nello stesso match (2 reti e un assist per lui).

- Nessuna squadra ha subito piú gol di Benevento (11) e Crotone (12) da inizio 2021 in Serie A.

- Primo gol con la maglia del Benevento per Iago Falque: era da giugno contro il Brescia non trovava la rete in Serie A. Oggi festeggia la 200esima presenza nei top-5 campionati europei.

- Quarto gol piú veloce segnato dal Crotone nella sua storia in Serie A (l'ultimo gol nei primi quattro minuti di gioco risaliva a quello di Trotta ad aprile 2018 contro il Sassuolo).

- Primo autogol in carriera di Glik in Serie A (165 presenze oggi).

- Primo gol in Serie A per Vulic, primo assist in Serie A per Riviere.