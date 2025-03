I gol di Cristiano Ronaldo finiscono nelle mani delle spie russe: inviati messaggi cifrati con i video del portoghese

Secondo quanto riportato da The Sun, Andreas e Heidrun Anschlag, coppia residente a Marburgo, avrebbero inviato a Mosca alcune comunicazioni segrete tramite i commenti pubblicati sotto alcune riprese pubblicate dal canale Youtube @cristanofootballer, creato appositamente dal Cremlino per comunicare con i propri emissari in terra teutonica. Il caso risalirebbe al 2011, poco prima che i coniugi Anschlag venissero scoperti e arrestati, e prevedeva l'utilizzo di segni e punteggiatura nei commenti per indicare specifiche comunicazioni, tradotte puntualmente in numeri.