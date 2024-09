Cristiano Ronaldo sempre più star dei social: superato il miliardo di follower

Il nuovo record

Il portoghese ha ringraziato tutti i propri sostenitori: "Abbiamo fatto la storia, siete stati con me in ogni passo"

© Getty Images L'ennesimo traguardo di una carriera straordinaria questa volta non è stato raggiunto in campo, come è solito fare, bensì sui social: con un miliardo di follower sui suoi profili, Cristiano Ronaldo si conferma ancor di più una star mondiale.

Con un post sui propri canali, il fuoriclasse dell'Al-Nassr ha celebrato il traguardo come se fosse l'ennesimo trofeo aggiunto in bacheca: "Abbiamo fatto la storia, non si tratta di un semplice numero bensì della testimonianza della nostra passione, grinta e amore condivisi per il gioco e non solo".

Ronaldo ci tiene particolarmente a sottolineare la gratitudine verso i suoi sostenitori: "Siete stati con me in ogni passo, fra alti e bassi. Questo viaggio è il nostro viaggio e insieme abbiamo dimostrato che non ci sono limiti a quanto possiamo realizzare. Grazie per aver creduto in me, per il vostro sostegno e per essere parte della mia vita". Uno sguardo anche al futuro, tempo in cui CR7 vuole abbattere record e conquistare nuovi trofei: "Il meglio deve ancora venire e noi continueremo a spingere, vincere e fare la storia insieme".

L'ultimo canale social inaugurato dal cinque volte Pallone d'Oro è stato quello YouTube a fine agosto: "UR Cristiano" aveva superato il milione di abbonati nei primi 90 minuti.