Cristiano Ronaldo pensa al ritiro e non nasconde la commozione: "Sarà difficile, probabilmente piangerò"

Nonostante non abbia ancora deciso quando fare il "grande passo", l'attaccante dell'Al Nassr ha già programmato il proseguo dimostrando, come spesso fatto in carriera. "Niente può essere paragonato all'adrenalina che proviamo nel calcio quando segniamo un gol. Come ho detto, tutto ha un inizio e una fine. Quindi penso che sarò pronto, credo - ha aggiunto CR7 -. Avrò più tempo per me stesso. Avrò più tempo per la mia famiglia, per crescere i miei figli".