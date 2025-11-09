Logo SportMediaset

Calcio

Calcio
le parole

Cristiano Ronaldo: "Io sono perfetto, il corpo di David Beckham è normale"

Cristiano Ronaldo non usa mezzi termini nel confronto con David Beckham: "Io sono perfetto, lui ha solo un bel viso"

di Stefano Fiore
09 Nov 2025 - 16:34

Cristiano Ronaldo non ha mai nascosto la sua sconfinata autostima, ma nell'intervista rilasciata a Piers Morgan Uncensored ha toccato vette di autocelebrazione, definendosi senza mezzi termini "perfetto". Il campione, che in passato si è già autoproclamato "il migliore di tutti i tempi" per le sue doti calcistiche, è stato incalzato da Piers Morgan sul suo aspetto, mettendolo a confronto con l'ex stella del calcio inglese David Beckham.

Il confronto estetico: "Io ho il pacchetto completo"

 Inizialmente, Ronaldo aveva risposto con un cauto "dipende", ma si è subito lasciato andare a un'analisi spietata: "Il suo corpo è normale. Lo sa. Ha un bel viso, sì, molto bello. Ma il resto è normale. Io sono perfetto, ho il pacchetto completo," ha dichiarato CR7 parlando di Beckham.

A sostegno di questa convinzione, il portoghese ha proposto uno scenario ipotetico: se entrambi fossero in spiaggia e non fossero famosi, sarebbe lui ad attirare più sguardi, mentre "nessuno si soffermerebbe su Beckham".

