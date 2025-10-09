Logo SportMediaset
Calcio

Al-Khelaifi: "Mondiali d'inverno? Non avere paura del cambiamento"

09 Ott 2025 - 19:04
"Abbiamo sentito parlare il presidente Infantino. Dobbiamo capire cosa vogliamo fare con il calendario, non dobbiamo avere paura del cambiamento, ma dobbiamo chiederci, questi cambiamenti sono migliorativi?". Risponde così il presidente dell'EFC, Nasser Al-Khelaifi, nella conferenza stampa di chiusura dell'assemblea in corso a Roma a chi gli chiede della possibilità di giocare mondiali per nazionali e per club nell'inverno europeo. "Difficile dire quale sia l'opzione migliore - ha proseguito -, ma sicuramente valuteremo tutto e cercheremo di capire quali siano le opzioni migliori". E poi ancora: "Dobbiamo parlare con gli allenatori e i giocatori, sono loro che lavorano quotidianamente". Parlando del ritorno del Barcellona nell'EFC ha aggiunto: "Con Laporta ieri abbiamo cenato insieme, è stato un incontro piacevole. Noi vogliamo il ritorno di tutti, anche del Real Madrid. Siamo la casa di tutti, non abbiamo bisogno di altre competizioni per club". 

