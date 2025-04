Crisi Manchester United: dal post Ferguson un disastro senza fine

Un'altra battuta d'arresto che eguaglia il peggior record di sempre in Premier League (14 sconfitte): non ha fine la crisi del Manchester United, umiliato a Newcastle, dove non ha funzionato neppure la scelta di Ruben Amorin di sostituire in porta Andre Onana con Altay Bayindir. Il nazionale turco è stato colpevole del quarto gol dei Magpies, che ha dato al pomeriggio di St James' Park le proporzioni di una vera disfatta. Come già la scorsa stagione lo United è già caduto 14 volte in questo campionato, quando mancano sei giornate al termine: il rischio è di arrivare a 16 sconfitte, come non capita dalla stagione 1989-90. Ma c'è un altro dato, inerente il numero delle cadute dei Red Devils, che mette in evidenza la flessione storica subita dalla squadra: con quella di Newcastle sono 115 le sconfitte dello United da quando in panchina non c'è più Sir Alex Ferguson (450 partite), una in più di quelle subite nelle 810 gare sotto la guida del manager scozzese. Nonostante tutti gli alibi del caso, ora anche Amorin, subentrato a stagione in corso a Erik ten Hag, è finito sul banco degli imputati per non essere stato capace di invertire la tendenza negativa: nei 21 incontri sotto la sua gestione lo United ha perso 10 volte, pareggiato 5, con una media sconsolante di 1.1 punti a partita. Solo la vittoria dell'Europa League può salvare (almeno in parte) la stagione dei Red Devils, assicurando loro una insperata qualificazione alla prossima Champions League. Giovedì contro il Lione, dopo l'andata terminata in parità, Amorin dovrà però sciogliere il dubbio se confermare in porta Bayindir, deludente domenica, o riproporre Onana, accantonato dopo una serie di errori nelle ultime settimane. Uno dei tanti dubbi che precedono la sfida europea, a pochi giorni dal sempre più imminente trionfo in Premier degli arcirivali del Liverpool. Dopo la vittoria sul Fulham, i Reds possono festeggiare il 20esimo titolo nazionale, eguagliando il record proprio dello United, già domenica in casa del Leicester, in caso di sconfitta dell'Arsenal a Ipswich.