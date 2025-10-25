Cremonese, Vardy si sblocca: "Ci tenevo tanto a segnare"

Jamie Vardy ha trovato il primo gol in Serie che però non è bastato alla Cremonese per battere l'Atalanta. L'attaccante inglese ha parlato ai microfoni di DAZN a fine match: "Era un po' che non esultavo, sono molto felice. Ci tenevo tanto a segnare e cerco sempre di mettermi nelle condizioni di farlo: oggi ci sono riuscito". Sulle differenze tra Serie A e Premier League: "È un campionato diverso da quello inglese, che è molto più fisico e veloce. Qui invece sono più tecnici e tattici: un bene per me, così posso crescere".