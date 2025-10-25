Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Cremonese, Vardy si sblocca: "Ci tenevo tanto a segnare"

25 Ott 2025 - 23:10
© Getty Images

© Getty Images

Jamie Vardy ha trovato il primo gol in Serie che però non è bastato alla Cremonese per battere l'Atalanta. L'attaccante inglese ha parlato ai microfoni di DAZN a fine match: "Era un po' che non esultavo, sono molto felice. Ci tenevo tanto a segnare e cerco sempre di mettermi nelle condizioni di farlo: oggi ci sono riuscito". Sulle differenze tra Serie A e Premier League: "È un campionato diverso da quello inglese, che è molto più fisico e veloce. Qui invece sono più tecnici e tattici: un bene per me, così posso crescere".

Ultimi video

01:46
Napoli allarme infortuni

Napoli allarme infortuni

02:04
MCH ARRIVO PULLMAN BARCELLONA 25-10 MCH

Clasico, il Barcellona è arrivato a Madrid

00:27
MCH PIATEK-GOL IN QATAR MCH

Ricordate Piatek? Torna a esultare grazie a... Verratti

00:15
MCH PULLMAN BARCA ED SHEERAN MCH

Il pullman del Barcellona griffato Ed Sheeran

00:35
CLIP CONTE VS LAUTARO RISSA 2021 25/10 SRV

Conte vs Lautaro altra rissa come nel 2021: "Fenomeno del c..."

03:24
VOX GIORNALISTI NICO PAZ 25/10 DICH

Nico Paz e il ritorno al Real: "Non perdono mai giocatori che controllano"

02:04
DICH GASPERINI VIGILIA 25/10 DICH

Gasperini: "Campionato tosto, visto Milan-Pisa?"

00:30
DICH GROSSO VIGILIA 25/10 DICH

Grosso: "Roma molto forte, allenatore molto bravo: servirà una grandissima prestazione"

01:08
DICH SARRI VIGILIA 25/10 DICH

Sarri: "Pronti a soffrire ma vogliamo anche metterli sotto"

03:36
DICH TUDOR VIGILIA 25/10 DICH

Tudor: "Esonero? Nessuna paura, ho la forza che in altri momenti non avrei"

01:48
Il debutto di super-Gigio

Il debutto di super-Gigio

01:38
Tudor, futuro in gioco

Tudor, futuro in gioco

01:54
Lazio, emergenza continua

Lazio, emergenza continua

01:46
Juve, attacco sterile

Juve, attacco sterile

01:36
Il momento no della Roma

Il momento no della Roma

01:46
Napoli allarme infortuni

Napoli allarme infortuni

I più visti di Calcio

CURIOSITÀ CONFERENZA CHIVU 24/10 SRV

Nemico in conferenza: Chivu attaccato dalle cimici

DICH TUDOR POST REAL-JUVE 22/10 DICH

Tudor: "Dispiace, ma partita più positiva che negativa"

Christian Abbiati (portiere): gestore di una concessionaria Harley-Davidson a Milano

Il Milan torna a sognare lo scudetto con Allegri: ecco cosa fanno i campioni del 2011

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

STAND UP MANU CARRENO PRE REAL MADRID-BARCELLONA 23/10 SRV

Manu Carreno: "Clasico? Vale di più per il Barcellona, ma Xabi Alonso rischia"

MCH ALLENAMENTO BOLOGNA PRE EUROPA 22/10 MCH

Bologna al lavoro per l'Europa League

Calcio ora per ora
Vedi tutti
00:37
Atalanta: Juric a colloquio in campo con Percassi e il ds D'Amico. E a Carnesecchi: "Parli meno e pari di più"
23:36
Atalanta, Juric: "Come al solito abbiamo creato un mondo di occasioni e preso gol in contropiede"
23:21
Cremonese, Nicola: “Vardy ha un grandissimo spirito"
23:10
Atalanta, Carnesecchi: "Dobbiamo darci tutti una svegliata, in campo si deve dare tutto"
23:10
Cremonese, Vardy si sblocca: "Ci tenevo tanto a segnare"