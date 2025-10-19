Scozia, tifosi Celtic lanciano palline e arance in campo a Dundee

La partita del Celtic a Dundee di domenica è stata rapidamente interrotta quando i tifosi ospiti hanno lanciato palline da tennis e arance sul campo dopo il calcio d'inizio per protestare contro la dirigenza del club. Giocatori e staff di entrambe le squadre hanno contribuito a rimuovere i detriti prima che la partita di Scottish Premiership potesse riprendere al Dens Park, con il Celtic campione in carica che ha perso 2-0. È stata la prima sconfitta del Celtic a Dundee dal 1988, che si è portato a cinque punti dalla capolista Hearts. I tifosi ospiti hanno intonato cori contro l'amministratore delegato del Celtic Michael Nicholson e il presidente Peter Lawwell, con uno striscione che chiedeva il licenziamento del consiglio di amministrazione. I tifosi sono indignati per l'uscita anticipata del club dalla Champions League e per quella che descrivono come una "strategia di mercato deludente".