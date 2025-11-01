Logo SportMediaset

Cremonese, Nicola: "Non arrabbiato, ma rosico per il punto mancato"

01 Nov 2025 - 23:48

L'allenatore della Cremonese, Davide Nicola, ha analizzato la sconfitta interna subita contro la Juventus. Nicola ha prima smentito l'eccessiva rabbia, preferendo parlare di frustrazione positiva per la prestazione offerta dalla sua squadra: "Arrabbiato mi pare eccessivo. Diciamo che i miei ragazzi mi hanno fatto rosicare perché a fronte di una prestazione giusta, finita la partita e avere il fastidio per non aver preso un punto è bello. È una cosa che per me è importante".

L'allenatore a Sky ha poi sottolineato i progressi rispetto alle gare precedenti: "Rispetto alla partita contro l'Inter, questa, è stata giocata con una consapevolezza diversa. Certo, arrivava dopo due giorni, però a parte tutto siamo riusciti a fare la nostra partita".

