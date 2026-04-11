Cremonese, Giampaolo: "Bene fino al gol, lotteremo fino alla fine"

"Cremonese in partita fino al gol, che può sempre capitare. La squadra mi è piaciuta molto fin a quel momento, siamo sempre stati in controllo. Bisogna rivedere la mancata reazione, cosa che non si deve ripetere più. Non siamo riusciti ad impensierire il Cagliari perché poco convinti di poterla rimettere apposto e questo non va bene". Lo ha detto l'allenatore della Cremonese Marco Giampaolo commentando la sconfitta contro il Cagliari in campionato. "Qualche occasione l'abbiamo creata, non penso siamo una squadra sterile. Può capitare non riuscire a fare gol, non può capitare che non reagisci", ha aggiunto a Sky. "Ero orgoglioso e mi era piaciuta tantissimo la squadra per come stava giocando, ma è giusto sottolineare gli ultimi 25 minuti. Abbiamo perso un'occasione, ma siamo lì e lotteremo fino alla fine", ha concluso.