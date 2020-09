Covid nel Genoa, prof. Bassetti: "Può essere la Waterloo dei tamponi"

Le positività riscontrate nel Genoa agitano il calcio italiano ma anche la comunità scientifica, sulla questione è intervenuto anche il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova: "Quello che sta accadendo al Genoa potrebbe rappresentare la Waterloo dei tamponi". Poi l'allarme: "Rischiamo di far circolare soggetti negativi al tampone ma in fase di incubazione che trasmettono il virus e chiudere in casa altri con tampone positivo che non trasmettono a nessuno".