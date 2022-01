Covid e calcio: la situazione nelle squadre di Serie A e in Europa

IN AGGIORNAMENTO

I contagi tra i giocatori continuano a complicare i piani dei tecnici. Anche all'estero diversi casi

Getty Images

LA SITUAZIONE SQUADRA PER SQUADRA

Atalanta: Sette tesserati del gruppo squadra di cui non è stata rivelata l'identità

Bologna: De Silvestri e quattro Primavera aggregati

Cagliari: Aresti, Lykogiannis, Cavuoti e 5 calciatori della Primavera

Empoli: un positivo nel gruppo squadra

Fiorentina: Positivo Torreira e altri due giocatori

Genoa: Due giocatori

Inter: Simone Inzaghi

Juventus: Perin positivo

Roma: Darboe e due giocatori la cui identità non è stata dichiarata

Sampdoria: nessun positivo

Salernitana: sei giocatori positivi

Sassuolo: un calciatore

Torino: 4 calciatori

Udinese: nove giocatori

Venezia: quattordici positivi nel gruppo squadra

LIGA VERSO IL 100% DELLA CAPIENZA DEGLI STADI

In Spagna si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel in relazione alla nuova ondata di contagi Covid. Almeno per quanto riguardano le limitazioni legate alla capienza degli stadi. Stando a RAC1, Barcellona-Atletico del 6 febbraio dovrebbe infatti giocarsi col 100% del pubblico possibile. Decisione che dovrebbe essere valida anche per la gara di Europa League in programma contro il Napoli il prossimo 17 febbraio.



JUVE, POSITIVO MATTIA PERIN

Anche Mattia Perin si aggiunge alla lunga lista dei giocatori di Serie A positivi al Covid-19. Lo ha annunciato la Juve. "Juventus Football Club comunica che è emersa la positività al Covid-19 di Mattia Perin - si legge nel comunicato del club bianconero -. Il calciatore è già stato posto in isolamento".

FIORENTINA, POSITIVO TORREIRA

Brutta notizia dal ritiro della nazionale dell'Uruguay per la Fiorentina. Secondo quanto riporta un comunicato, Lucas Torreira è risultato infatti positivo al Covid-19. "La federazione uruguaiana comunica che nella giornata di oggi due calciatori della nazionale sono risultati positivi al Coronavirus: Lucas Torreira e Diego Rossi - si legge nel comunicato dell'Uruguay -. Di conseguenza, il tecnico della nazionale ha deciso di convocare Augustin Canobbio, Brian Ocampo e Fernando Gorrarian".

CAGLIARI, GUARITI DEIOLA E CRAGNO

Si accorcia la lista dei positivi in casa Cagliari. Cragno e Deiola sono riusultati infatti negativi agli ultimi controlli e sono guariti dal Covid.