Covid e calcio: la situazione nelle squadre di Serie A e in Europa

IN AGGIORNAMENTO

Boom di contagi e positività dopo la ripresa della preparazione. Anche all'estero casi in aumento

LA SITUAZIONE SQUADRA PER SQUADRA

Atalanta: Sette tesserati del gruppo squadra di cui non è stata rivelata l'identità

Bologna: De Silvestri e quattro Primavera aggregati

Cagliari: Aresti, Cragno, Deiola, Lykogiannis, Cavuoti e 5 calciatori della Primavera

Empoli: un positivo nel gruppo squadra

Fiorentina: due giocatori positivi

Genoa: Due giocatori

Roma: Darboe e due giocatori la cui identità non è stata dichiarata

Sampdoria: nessun positivo

Salernitana: sei giocatori positivi

Sassuolo: un calciatore

Torino: 4 calciatori

Udinese: nove giocatori

Venezia: quattordici positivi nel gruppo squadra

SALERNITANA, SABATINI: "NAPOLI? SAREMO AVVERSARI FRAGILI"

Il Mattino ha fatto una lunga intervista a Walter Sabatini e il neo direttore sportivo della Salernitana ha parlato anche della gara di oggi col Napoli: "Siamo avversari fragili. Questo non è più calcio, auspico la sospensione fino a quando non si torna alla normalità. Che senso ha arrivare a una partita con 6 uomini in meno? E' una situazione invivibile", ha detto l'ex dirigente della Roma, che ha parlato così del suo rapporto con Luciano Spalletti: "Se l'ho sentito? No, lo vedrò oggi. Non è un nemico, non può esserlo".

CAGLIARI: ARESTI, BELLANOVA, GRASSI E LOVATO NEGATIVI, MA MAZZARRI CONVOCA 4 PRIMAVERA

Per la partita delle 12.30 contro la Fiorentina Mazzarri recupera ben quattro giocatori (Aresti, Bellanova, Grassi e Lovato), ma in casa Cagliari l'emergenza Covid continua tanto che il tecnico è stato costretto a convocare anche quattro Primavera: Christos Kourfalidis (39), Luigi Palomba (41), Yurie Iovu (42), Eldin Lolic (43) e Lisandru Tramoni (45).

SALERNITANA: DUE NEGATIVIZZATI, COL NAPOLI SI GIOCA

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, due calciatori si sono negativizzati". Con questo comunicato sul proprio sito, la Salernitana annuncia che in seguito all'ultimo giro di tamponi, effettuato stamani, due calciatori della prima squadra si sono negativizzati e dunque il derby di domani contro il Napoli si giocherà regolarmente.

FIORENTINA, DUE POSITIVI NEL GRUPPO SQUADRA

"ACF Fiorentina comunica che due membri del gruppo squadra regolarmente vaccinati e asintomatici sono risultati positivi al Covid-19 ad un tampone eseguito nella giornata di oggi. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità competenti". La Viola ha poi diramato la lista dei convocati, dalla quale sono rimasti esclusi Vlahovic e Saponara.

COPPA D'AFRICA, 12 POSITIVI NELLE COMORE

Arriva la doccia gelata per le Comore, fresche di qualificazione agli ottavi di Coppa d'Africa. La federazione locale ha infatti annunciato la positività al Covid di ben 12 componenti della squadra, tra cui il ct e, soprattutto, i soli due portieri a disposizione.