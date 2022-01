Covid e calcio: la situazione nelle squadre di Serie A e in Europa

IN AGGIORNAMENTO

Boom di contagi e positività dopo la ripresa della preparazione. Anche all'estero casi in aumento

LA SITUAZIONE SQUADRA PER SQUADRA

Atalanta: Sette tesserati del gruppo squadra di cui non è stata rivelata l'identità

Bologna: De Silvestri e quattro Primavera aggregati

Cagliari: Aresti, Bellanova, Cragno, Deiola, Lovato, Grassi, Lykogiannis, Cavuoti e 5 calciatori della Primavera

Empoli: un positivo nel gruppo squadra

Fiorentina: due giocatori positivi

Genoa: Due giocatori

Roma: Darboe e due giocatori la cui identità non è stata dichiarata

Sampdoria: nessun positivo

Salernitana: otto giocatori positivi

Sassuolo: un calciatore

Torino: 4 calciatori

Udinese: nove giocatori

Venezia: quattordici positivi nel gruppo squadra

CAGLIARI, ANNULLATA LA CONFERENZA DI MAZZARRI

In casa Cagliari sono attualmente in corso dei nuovi test sanitari, la situazione è in evoluzione in attesa degli esiti ed è stata annullata la conferenza del tecnico Walter Mazzarri, inizialmente fissata per le 12.15. L’allenamento della squadra resta programmato al pomeriggio, mentre la prossima sfida dei sardi è fissata per domani, alle 12.30, contro la Fiorentina.

ATALANTA PARTITA PER ROMA CON UNDICI GIOCATORI E I PORTIERI

L'Atalanta è partita per Roma, dove questa sera affronterà la Lazio in campionato. La situazione Covid però è allarmante, tanto che al seguito di Gasperini ci sarebbero soltanto undici giocatori più i portieri. Sette i calciatori che avrebbero contratto il Covid. I tamponi effettuati questa mattina non hanno riscontrato nuove positività.

VENEZIA, NESSUN NUOVO POSITIVO NELL'ULTIMO GIRO DI TAMPONI

Inter-Venezia si giocherà regolarmente. Nell'ultimo giro di tamponi non si sono riscontrati nuovi positivi nel gruppo squadra del Venezia che, quindi, scenderà regolarmente in campo alle 18 a San Siro contro i nerazzurri.