Covid e calcio: la situazione nelle squadre di Serie A e in Europa

IN AGGIORNAMENTO

Boom di contagi e positività dopo la ripresa della preparazione. Anche all'estero casi in aumento

LA SITUAZIONE SQUADRA PER SQUADRA

Atalanta: Quattro tesserati del gruppo squadra di cui non è stata rivelata l'identità

Bologna: quattro Primavera aggregati

Cagliari: Aresti, Bellanova, Cragno, Deiola, Lovato, Grassi, Lykogiannis, Cavuoti e 5 calciatori della Primavera

Fiorentina: due giocatori positivi

Genoa: Serpe e altri due giocatori

Roma: Darboe e due giocatori la cui identità non è stata dichiarata

Sampdoria: nessun positivo

Salernitana: otto giocatori positivi

Sassuolo: un calciatore

Torino: 4 calciatori

Udinese: nove giocatori

Venezia: quattordici positivi nel gruppo squadra

SALERNITANA, DOMANI NUOVI ESAMI: PUO' ESSERCI QUALCHE NEGATIVO

"I tamponi vanno fatti tutti i giorni, quindi all'ultimo giorno utile prima della partita si farà un molecolare e se rispetto alla lista ce ne saranno 9 o più si comunicherà. Oggi saranno fatti nuovi tamponi, secondo le indicazioni dell'ASL, e potrebbe venire fuori qualche negativo, essendo passata più di una settimana". Lo ha detto l'avvocato della Salernitana Francesco Fiammanò a Radio Punto Nuovo. "La lista che abbiamo mandato alle 12 è quella che ha già in mano la Lega, questa volta i criteri sono oggettivi: nei 25 si mettono i calciatori che hanno giocato più minuti, compreso chi è in Coppa d'Africa. Il problema che si sta sottovalutando è un altro: le partite senza pubblico. Le partite senza tifosi non sono partite, non si può giocare senza, è una cosa tristissima", ha evidenziato. "Abbiamo gestito la partita di settimana scorsa in una situazione drammatica. Stiamo applicando le regole, abbiamo anche giocato con 13 calciatori complessivi, anche con i ragazzini. La Salernitana ha avuto tanti problemi legati al Covid, c'era già stato un focolaio importante - ha ricordato il legale del club campano - . Entro le 12 di oggi andava comunicata la lista dei calciatori alla Lega e l'abbiamo fatto. Da non confondere però la lista dei 25 con la lista dei positivi e negativi da consegnare il giorno prima della partita, quella ancora non è definita".

VENEZIA, OTTIMISMO PER LA GARA CON L'INTER

Senza dare aggiornamenti sul numero dei giocatori attualmente positivi, il Venezia fa sapere che la lista è ok e nel tardo pomeriggio dovrebbe partire per Milano in vista del match di domani contro l'Inter. La situazione rimane oggettivamente fluida, poiché continua il monitoraggio grazie ai tamponi e mancano ancora quelli di ieri, oltre a quelli che saranno effettuati domani. Per questo motivo, allo stato attuale, dal punto di vista del

club lagunare Inter-Venezia si giocherà. Resta da capire cosa succederà nelle prossime ore, se i 15 positivi, tra staff e giocatori, incrementeranno o caleranno.