Covid e calcio: la situazione nelle squadre di Serie A e in Europa

IN AGGIORNAMENTO

Boom di contagi e positività dopo la ripresa della preparazione. Anche all'estero casi in aumento

La Serie A e i vari campionati esteri sono ripartiti nel caos più totale a causa del boom di contagi Covid rilevati dai tamponi effettuati alla ripresa della preparazione dopo la sosta natalizia: casi di positività sono emersi praticamente in tutte le squadre. E anche all'estero la situazione è complicata. Gli aggiornamenti in tempo reale.

LA SITUAZIONE SQUADRA PER SQUADRA

Atalanta: Quattro tesserati del gruppo squadra di cui non è stata rivelata l'identità

Bologna: Santander più 4 Primavera aggregati

Cagliari: Aresti, Bellanova, Lovato, Oliva, Grassi e 5 calciatori della Primavera

Fiorentina: due giocatori positivi

Genoa: Serpe e altri due giocatori

Juventus: Ramsey

Roma: Darboe e due giocatori la cui identità non è stata dichiarata

Sampdoria: nessun positivo

Salernitana: sette giocatori positivi

Sassuolo: un calciatore

Torino: 4 calciatori

Udinese: nove giocatori

Venezia: cinque positivi

SALERNITANA, I CASI SALGONO A SETTE

Nuova positività in casa Salernitana. Il club campano in una nota fa sapere che "a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore e' risultato positivo al Covid-19 - si legge nel comunicato - I componenti della squadra attualmente positivi sono sette".

GENOA, POSITIVO UN ALTRO CALCIATORE

Il Genoa Cfc comunica che nella giornata di ieri un giocatore della Prima Squadra è risultato positivo alla ricerca di Sars-Cov2 mediante test molecolare. Il tesserato è stato posto tempestivamente in isolamento domiciliare, non partecipando alla partita Fiorentina-Genoa. Le Autorità Sanitarie competenti sono state prontamente informate.