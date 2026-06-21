Corteo, mostre e campioni del passato per i 100 anni del Napoli

Si intitola "100 anni d'amore" l'iniziativa con la quale il mondo ultras partenopeo festeggerà il centenario del Calcio Napoli: gli eventi previsti prenderanno il via nel pomeriggio del 31 luglio e si susseguiranno per culminare alla mezzanotte quando tutti i tifosi accenderanno una torcia per celebrare il centesimo compleanno azzurro. Il mondo ultras invita i tifosi napoletani a partecipare in massa alla nostra festa - si legge nella locandina dell'evento - aspettando tutti insieme le ore 24 per festeggiare il nostro centenario portando con sé sciarpa e bandiera con i colori della nostra amata maglia". "Sarà una serata di passione e aggregazione - spiega su Fb l'avvocato Emilio Coppola, presidente dell'associazione di promozione sociale 'Napoli è della gente' - estesa a chiunque abbia a cuore le sorti della nostra amata. Ci saranno interventi significativi di campioni del passato, mostre di maglie introvabili e alcuni interventi musicali all'insegna della sobrietà e della passione. Ovviamente è giusto ribadire che l'evento è totalmente gratuito e sarà possibile realizzarlo grazie ai sacrifici di tanti ragazzi e al patrocinio morale del comune di Napoli, che ha concesso al popolo azzurro quel pezzo di città". L'appuntamento è per le 17, in piazza dei Martiri, da dove, alle 18, partirà il corteo celebrativo che giungerà intorno alle 19 alla Rotonda Diaz dove, dalle 18, sarà possibile vedere una mostra fotografica, l'esposizione delle maglie da collezione. Sul palco si susseguiranno gli interventi di ospiti e testimoni che hanno vissuto e scritto, si legge nella locandina "pagine fondamentali della storia" della maglia azzurra e anche cantanti e dj. Ovviamente ci sarà anche un'area dedicata a Diego Armando Maradona, vero e proprio "tributo alla leggenda" del calcio mondiale. Infine un invito a tutti: "Non dimenticate di portare con voi una torcia da accendere alla mezzanotte".